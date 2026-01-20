Un intervento critico di Iapozzuto evidenzia come alcune posizioni all’interno del Pd sannita possano indebolire il progetto del campo largo, favorendo divisioni che rischiano di compromettere l’unità politica. La sua analisi invita a riflettere sull’importanza di mantenere coerenza e responsabilità nel percorso condiviso, per favorire un’azione politica stabile e costruttiva nel territorio.

Iapozzuto (NdC) attacca una parte del Pd sannita: “Così si mina il campo largo e si favoriscono divisioni innaturali, serve fermare queste derive politiche”.. Benevento, 19 gennaio 2026 – “ Una parte del Pd sannita continua a predicare e pratica il controsenso e il rovesciamento della politica. Mentre ovunque in Campania si discute, giustamente, di come consolidare la preminenza del campo largo, certificata dalle Regionali, qui c’è chi lavora a spaccare e a dividere. Questi personaggi che finora hanno raccolto solo sconfitte e quasi distrutto il partito, fanno il contrario di quello che la logica e la matematica politica richiedono. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Iapozzuto (NdC): “Parte del Pd sannita predica e pratica il controsenso della politica”

