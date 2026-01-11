Anche a Terni la cantata popolare per De André | ricordare e celebrare il cantautore genovese con le sue canzoni

Anche a Terni si svolge la tradizionale cantata popolare in memoria di Fabrizio De André, occasione per ricordare e celebrare il grande cantautore genovese. L’evento, giunto alla sua settima edizione, si svolge come in molte altre città italiane, offrendo un momento di riflessione e condivisione attraverso le sue canzoni. Un’occasione per mantenere vivo il suo ricordo e l’eredità musicale lasciata.

Si ripete anche quest'anno a Terni, come in tante altre città italiane, la cantata popolare per ricordare e celebrare Fabrizio De André, a 27 anni dalla sua morte. L'appuntamento è per oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 16 davanti alle scale del Liceo Classico di Terni, in viale Antonio Fratti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Su Prime arriva il docufilm con le canzoni di De Andrè in siciliano Leggi anche: La cantata anarchica per De Andrè in piazza Duomo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. In centinaia alla “Cantata popolare“ per Fabrizio De André - TERNI Un successo oltre ogni previsione la “Cantata popolare per Fabrizio De André“, che ha richiamato sabato pomeriggio centinaia... lanazione.it 23:30, sul palco di piazza Ridolfi a Terni si ricorda Lucio Battisti con ‘Mi ritorni in mente’ cantata da Roberto Pambianchi accompagnato dalla sua band. Manca poco al countdown… - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.