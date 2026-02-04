Omaggio a De Andrè | Le sue canzoni sono in tutti noi

Un omaggio a Fabrizio De André si svolge tra ricordi e emozioni. Luigi Viva ricorda il primo concerto romano del cantautore, avvenuto nel 1975, e rivela come quella sera, tra i presenti, ci fosse anche lui. In quell’occasione, Viva si trovò a cena con i New Trolls e, sorprendentemente, parlarono quasi esclusivamente di agricoltura. Le sue parole mostrano quanto le canzoni di De André siano ancora vive in tutti noi.

"Tutto è iniziato nel 1975, al primo concerto romano di De André " racconta Luigi Viva "Lo ritrovai a cena con i New Trolls, parlammo solo di agricoltura. L'amicizia è andata crescendo nel tempo". Questa sera al Blue Note, (ore 20,30 e 22,30) va in scena " Viva De André " con canzoni del cantautore genovese in chiave jazz, altra grande passione di De André. Lo spettacolo è ideato e diretto da Luigi Viva, voce narrante, arrangiamenti di Luigi Masciari con la collaborazione della Fondazione Fabrizio De André, ospite Giulio Carmassi. Un piacevole ritorno per i fedelissimi di Fabrizio De André, Luigi Viva racconta: "Nel 1992 all'uscita dell'album "Le Nuvole" ho pensato di scrivere un libro su di lui e l'ho chiamato.

