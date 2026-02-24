I romantici di Tommaso Paradiso | testo e significato della canzone di Sanremo 2026

Tommaso Paradiso ha scritto “I romantici” per il Festival di Sanremo 2026, scegliendo di presentarsi senza effetti speciali. La sua esibizione si concentra sulla sincerità, con un testo che racconta emozioni autentiche. La decisione di ridurre gli orpelli visivi mira a mettere in primo piano le parole della canzone. Paradiso punta a coinvolgere il pubblico attraverso la semplicità e la profondità del messaggio. La sua performance resta impressa per questa scelta minimalista.

Per la sua prima volta sul palco dell’Ariston, Tommaso Paradiso sceglie di non stupire con effetti speciali, ma di spogliarsi. Scritta insieme a Davide Petrella e Davide Simonetta, "I romantici" è una ballata contemporanea che si muove tra malinconia e promessa, memoria e futuro. Un debutto che non cerca la provocazione, ma l’autenticità: al centro c’è la figura della figlia, osservata come un orizzonte da proteggere e come occasione per riscrivere la propria storia familiare. "I romantici" è anzitutto una dichiarazione d’identità: Tommaso Paradiso dà voce a chi non ha smesso di fermarsi a pensare, a chi osserva il cielo o un treno che passa e dentro quel movimento ci legge una possibilità. 🔗 Leggi su Today.it

Tommaso Paradiso canta “I Romantici” – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Tommaso Paradiso ha scelto di interpretare “I Romantici” al Festival di Sanremo 2026, attirando l’attenzione di molti fan.

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso canta I romantici. Testo e di cosa parla la canzoneTommaso Paradiso ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 e ieri sera ha portato sul palco “I romantici”.

L'intervista a Tommaso Paradiso - Festival di Sanremo 2026

