Tommaso Paradiso canta I Romantici – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Tommaso Paradiso ha scelto di interpretare “I Romantici” al Festival di Sanremo 2026, attirando l’attenzione di molti fan. La sua performance, prevista tra le più attese, nasce dall’esigenza di rievocare emozioni profonde attraverso una melodia coinvolgente. La canzone affronta temi di amore e nostalgia, e il suo testo racconta storie di sentimenti intensi. La sua presenza sul palco ha già suscitato molte discussioni tra gli appassionati di musica italiana.

Tommaso Paradiso, con il brano ‘ I Romantici ‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. L’ex frontman dei Thegiornalisti è al suo debutto assoluto sul palco dell’Ariston dove porta una canzone d’amore. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘ I Romantici ’. Il testo di “I Romantici” di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026. Questo il testo di ‘ I romantici ‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Tommaso Paradiso insieme a Davide Petrella (Tropico) e Davide Simonetta. Mi sveglio sotto la pioggia che cade Spero mia figlia sia uguale a sua madre Bellissima che non so come fa A stare con uno che di notte accende la televisione, Sempre lo stesso film, la stessa scena Col volume a cannone No, non so come fa E voglio dirti ti amo prima di decollare Ti prego non girarti quando scendo le scale Che sarebbe stupendo non rovinare tutto Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto Come hai fatto tu Spero che ti arriverà Davvero una musica dolce Per i tuoi giorni malinconici Vorrei avere un pianoforte in tasca Solo per ricordarmi di noi Ho il cuore appeso sulla giacca Ogni volta che parlo di noi I romantici guardano il cielo I romantici guardano un treno che se ne va Io quando bevo ci credo alle fate Io non farò come ha fatto mio padre Gelido Non so come si fa Ti darò sempre un bacio prima di partire Se fumo faccio la doccia prima di dormire Che sarebbe stupendo non rovinare tutto Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto Come hai fatto tu Spero che ti arriverà Davvero una musica dolce Per i tuoi giorni malinconici Vorrei avere un pianoforte in tasca Solo per ricordarmi di noi Ho il cuore appeso sulla giacca Ogni volta che parlo di noi I romantici guardano il cielo I romantici guardano un treno Che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro Dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro E adesso non c’è nessuno Non c’è più nessuno Ma i romantici guardano il cielo E ci credono davvero Spero che ti arriverà Una musica dolce per i tuoi giorni malinconici Vorrei avere un pianoforte in tasca Solo per ricordarmi di noi Ho il cuore appeso sulla giacca Ogni volta che parlo di noi I romantici guardano il cielo I romantici guardano un treno Che se ne va “I Romantici” di Tommaso Paradiso: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

