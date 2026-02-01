Sanremo 2026 Tommaso Paradiso canta I romantici Testo e di cosa parla la canzone

Tommaso Paradiso ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 e ieri sera ha portato sul palco “I romantici”. La canzone parla di un amore semplice, di quelle storie che si svolgono tra le strade di una città e i ricordi di un passato che non si dimentica. Paradiso non ha mai vissuto l’evento come un obiettivo prioritario, ma questa volta ha scelto di essere lì, portando un pezzo di sé e della sua musica. La sua esibizione ha fatto parlare, tra chi apprezza il suo stile diretto e chi si aspetta sempre qualcosa di

Per Tommaso Paradiso, Sanremo è sempre sembrato qualcosa di laterale: un evento musicale che, pur essendo tra i più ambiti dagli artisti, non ha mai davvero cercato. Prima come voce e autore dei Thegiornalisti, poi come solista, il cantante ha costruito una carriera seguendo un'idea di canzone personale, emotiva, fatta di scrittura istintiva e di un rapporto diretto con il pubblico. Proprio per questo, il suo arrivo a Sanremo 2026 segna un passaggio nuovo. Un vero e proprio esordio sul palco dell'Ariston, affrontato con la stessa sincerità che attraversa le sue canzoni. I romantici è il brano con cui decide, per la prima volta, di misurarsi con il Festival.

