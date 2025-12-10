MasterChef Italia | educazione al cibo fin dalle scuole via piatti di plastica e junk food
La quindicesima stagione di MasterChef Italia porta un messaggio importante sull’educazione alimentare, puntando a sensibilizzare i giovani fin dalle scuole. In un contesto di cambiamenti, si propone di eliminare piatti di plastica e junk food, promuovendo scelte più sane e consapevoli. Dal 11 dicembre, ogni giovedì sera su Sky e Now, le emozioni e le sorprese non mancheranno.
La quindicesima stagione di MasterChef Italia promette sorprese e grandi emozioni. Dal 11 dicembre, ogni giovedì in prima serata su Sky e in streaming solo su Now, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e.
Sky tutti i grandi show in esclusiva su NOW, da Bruno Barbieri a Pechino Express e MasterChef Italia
MasterChef Italia 15° edizione: giudici, concorrenti e tutte le novità
MasterChef Italia 15: torna il talent show culinario più amato dagli italiani
Lexus si unisce a MasterChef Italia per la nuova edizione del celebre cooking show, in onda dall'11 dicembre su Sky e NOW. Gli aspiranti chef viaggeranno con stile a bordo delle eleganti auto Lexus. #MasterChefItalia #Lexus #SkyOriginal #Cucina #Endemo Vai su X
MasterChef Italia sta per tornare, tra tradizione e innovazione: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Vai su Facebook
“Nelle mense scolastiche più soldi per evitare che i bimbi mangino patatine schifose con wurstel sul piattino di plastica”: il ritorno di MasterChef Italia - I giudici di MasterChef Italia tornano l'11 dicembre e lanciano un appello per migliorare l'educazione alimentare nelle scuole ... Da ilfattoquotidiano.it
