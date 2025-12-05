La trappola degli ultra processati | come il cibo confezionato mette a rischio la salute

Negli ultimi decenni, il modo in cui ci nutriamo è cambiato radicalmente. Sempre più spesso sulle nostre tavole troviamo alimenti ultra processati, prodotti “pronti all’uso”, confezionati per durare a lungo e studiati per piacere. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - La trappola degli ultra processati: come il cibo confezionato mette a rischio la salute

