I pronostici di Sanremo 2026 per la prima serata | Serena Brancale e Ditonellapiaga

Serena Brancale e Ditonellapiaga sono tra i favoriti per la prima sera di Sanremo 2026, a causa delle prove con l’orchestra che hanno mostrato grande energia. Le scommesse si concentrano sui loro brani, che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Le quote si fanno più chiare mentre gli esperti analizzano le prove e i dati delle scommesse. I pronostici si consolidano, ma tutto può ancora cambiare.

Dopo le prove con l'orchestra, il quadro dei pronostici per la prima serata del Festival di Sanremo 2026 inizia a delinearsi con maggiore precisione e le quote prendono forma. Le esecuzioni dal vivo all'interno del Teatro Ariston hanno fornito agli analisti elementi concreti su resa vocale, arrangiamenti e impatto scenico. E secondo le quote elaborate dagli esperti Sisal, rilanciate anche dagli operatori monitorati da AgiPro, alcuni nomi sembrano aver guadagnato terreno proprio dopo il confronto con l'orchestra. I pronostici e la top 5 della prima serata di Sanremo 2026. Tutti dietro Serena Brancale, secondo Agipro.