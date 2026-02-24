Sanremo 2026 pronostici prima serata | Serena Brancale vola nelle quote Lamborghini in calo

Le quote Sisal indicano Serena Brancale come favorita alla vittoria, dopo aver impressionato con il suo ultimo singolo. La cantante si posiziona davanti a Fedez e Masini, che cercano di risalire nella classifica. Lamborghini, invece, perde terreno tra gli scommettitori, mentre altri artisti emergono come possibili sorprese. Le scommesse continuano a cambiare in vista della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Le quote Sisal vedono in testa Serena Brancale, seguita da Fedez e Masini. Scopriamo i favoriti della prima serata del Festival di Sanremo 2026 e le quote degli outsider. L'attesa è finita: stasera, martedì 24 febbraio, si alza ufficialmente il sipario sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Sarà la prima di cinque serate all'insegna della musica che, come da tradizione, terranno compagnia a milioni di italiani. Al timone della kermesse torna Carlo Conti, che per questo debutto ha scelto di farsi affiancare da due pesi massimi: la superstar Laura Pausini e il fascino internazionale di Can Yaman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Sanremo 2026, quote e favoriti: per i bookmaker comanda Serena BrancaleI bookmaker assegnano a Serena Brancale le quote più alte per vincere a Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio.

Festival di Sanremo: Elettra Lamborghini, Serena Brancale e Fedez-Masini i più applauditi sul blu carpetElettra Lamborghini, Serena Brancale e Fedez-Masini sono stati i più applauditi sul blu carpet del Festival di Sanremo, attirando l'attenzione di numerosi presenti.

Sanremo 2026 - Serena Brancale alle prove con l'orchestra

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo non è ancora incominciato ma streaming, bookmaker e social già incoronano i favoriti; Chi vince Sanremo 2026? Ecco i favoriti secondo i bookmaker (e secondo noi); Quote vincitore Sanremo 2026: tutti i favoriti, pronostici definitivi; Sanremo 2026 è pronto a partire: pronostici aperti.

Sanremo 2026, pronostici prima serata: Serena Brancale vola nelle quote, Lamborghini in caloLe quote Sisal vedono in testa Serena Brancale, seguita da Fedez e Masini. Scopriamo i favoriti della prima serata del Festival di Sanremo 2026 e le quote degli outsider. movieplayer.it

Chi vince Sanremo 2026? Tutti i pronostici e le quote aggiornateI favoriti, gli outsider e le quote aggiornate dei bookmakers: Sanremo 2026 promette sorprese fino all’ultimo voto. Ecco chi vince secondo gli ultimi dati. notizie.it

Da Anema e Core, alla coreografia esposta per Napoli-Fiorentina della scorsa primavera, alla prima volta al Maradona in Napoli-Milan. Serena Brancale pugliese, ma con il cuore per Napoli è la favorita al prossimo Festival di Sanremo - facebook.com facebook

La scaletta della prima serata #sanremo20926 parte 2 Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Entico Nigiotti, Tredici Pietro (segue per la parte 3) x.com