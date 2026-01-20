Terza categoria Gran battaglia nel girone A Frontone Serra non molla nel B

Nella 14ª giornata della Terza Categoria, il girone A si presenta con sfide significative, tra cui Academy Montecchio e Gallo Football in testa, e partite complesse come Cesane-Furlo e Pol. La lotta in questa fase si intensifica, mentre nel girone B Frontone Serra continua a mostrarsi determinato nel mantenere la posizione di vertice. Restano da seguire gli sviluppi delle prossime giornate, con attenzione alle dinamiche di classifica e alle prestazioni delle squadre coinvolte.

Terza Categoria 14ª giornata. Girone A: Academy Montecchio-Gallo Football 1-0; Borgo Pace-Valfoglia 2-0; Cesane-Furlo 2-3; Pieve di Cagna-Montelabbate 2-0; Pol. Bottega-San Silvestro 0-2; Schieti-Piobbico 90 2-2; Torre-GabicceGradara 2-3; riposa: Villa Palombara. Classifica: Furlo 24; Pieve di Cagna, Borgo Pace, San Silvestro 23; Pol. Bottega 22; Villa Palombara, Schieti 21; Piobbico 90 19; GabicceGradara B 18; Cesane, Valfoglia 17; Academy Montecchio 14; Montelabbate 12; Gallo Football, Torre 6. Prossimo turno: Furlo-Borgo Pace; GabicceGradara-Villa Palombara; Gallo Football-Pol. Bottega; Montelabbate-Cesane; Piobbico 90-Academy Montecchio; San Silvestro-Pieve di Cagna; Valfoglia-Torre; riposa: Schieti.

TERZA CATEGORIA, GIRONE A SAN VINCENZO A TORRI - SERRAVALLE 2023 2-1 - facebook.com facebook

