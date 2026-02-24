I Nas in ospedale a Bolzano | chiesti i nomi di chi ha fornito il ghiaccio secco

I Nas hanno fatto irruzione in un ospedale di Bolzano per verificare le forniture di ghiaccio secco utilizzato durante un intervento sul piccolo Domenico. La loro azione nasce dalla richiesta di chiarimenti su chi abbia consegnato il materiale e su chi fosse presente nel reparto quel mattino. Le ispezioni puntano a verificare eventuali irregolarità nelle procedure e a identificare le persone coinvolte. La ricerca delle informazioni prosegue senza sosta.

Chi ha fornito materialmente il ghiaccio secco che ha poi congelato il cuore destinato al piccolo Domenico e chi era presente nel blocco operatorio quella mattina del 23 dicembre 2025. È la richiesta che il Nas di Trento ha inoltrato, secondo quanto scrive il quotidiano 'Alto Adige', alla direzione medica dell'Azienza sanitaria dell'Alto Adige. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Morte piccolo Domenico, Procura chiede incidente probatorio. La madre: "Voglio la verità" Non ci sarà eutanasia, il Monaldi: "L'Ecmo non sarà staccato al bambino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cuore danneggiato, le prime ipotesi sul ghiaccio secco: "L'ha fornito l'ospedale di Bolzano"L’ospedale di Bolzano ha fornito il ghiaccio secco che si ipotizza abbia causato il danno al cuore di un paziente a Napoli.

La morte di Domenico: Nas chiedono ad Asl Bolzano chi ha fornito ghiaccio per il trasporto del cuoreNas chiedono all’ASL Bolzano chiarimenti su chi abbia fornito il ghiaccio secco usato per conservare il cuore di Domenico, morto il 23 dicembre 2025.

Morte di Domenico: i Nas chiedono all’ospedale di Bolzano i nomi di chi ha consegnato il ghiaccioIndagini in corso a Napoli su chi ha fornito il ghiaccio secco per l'espianto degli organi il 23 dicembre 2025. cronachedellacampania.it

Nas in ospedale, il Monaldi sotto pressione: carte e telefoni nel mirino per il caso DomenicoI carabinieri del Nas sono tornati all’ospedale Monaldi di Napoli, riaprendo corridoi e uffici già battuti nelle ore successive alla morte del piccolo ... thesocialpost.it

La cartella clinica del piccolo Domenico Caliendo è incompleta. L’accusa all’ospedale “Monaldi” dell’avvocato della famiglia del piccolo Domenico morto dopo un trapianto effettuato con un cuore danneggiato. In ospedale ritornano i Nas. Al momento sono - facebook.com facebook

#Napoli, la morte del piccolo #Domenico. Nuove ispezioni dei nas dei carabinieri all'ospedale #Monaldi. E il legale della famiglia denuncia: "La cartella clinica è incompleta" x.com