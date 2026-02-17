Cuore danneggiato le prime ipotesi sul ghiaccio secco | L' ha fornito l' ospedale di Bolzano

L’ospedale di Bolzano ha fornito il ghiaccio secco che si ipotizza abbia causato il danno al cuore di un paziente a Napoli. La procura partenopea e quella di Bolzano stanno lavorando insieme per chiarire la vicenda, sequestrando documenti e chiamando esperti. È ancora da capire se l’incidente probatorio potrà far luce sui dettagli dell’accaduto.

A fornire il ghiaccio secco sarebbe stato l’ospedale San Maurizio di Bolzano. È questo il nodo da sciogliere nelle due inchieste sul cuore lesionato trapiantato a un bambino di due anni e tre mesi, a Napoli. Sui fatti indagano sia la Procura di Napoli, che procede per lesioni colpose gravissime, sia quella di Bolzano, fascicolo aperto dopo la denuncia di Federconsumatori. Al momento sono iscritti nel registro degli indagati sei tra chirurghi, medici e paramedici della struttura napoletana che hanno preso parte all’espianto dal donatore, al confezionamento dell’organo, al trasporto e al successivo trapianto avvenuto al Monaldi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

I Nas hanno scoperto che un cuore “bruciato” è stato trasportato da Bolzano a Napoli all’interno di un contenitore di plastica, raffreddato con ghiaccio secco.

