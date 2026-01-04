Bomba day Milazzo pronta all' evacuazione ma c' è il rischio sciacalli | finti operatori invitano a lasciare aperte le porte di casa

A Milazzo, si prepara l’evacuazione in seguito al ritrovamento di un ordigno bellico in via Migliavacca. La fase di sicurezza è in corso, ma si segnalano tentativi di truffa da parte di falsi operatori che invitano i residenti a lasciare le porte aperte. È importante seguire le indicazioni ufficiali e prestare attenzione a eventuali comportamenti sospetti.

Tutto pronto a Milazzo per la rimozione dell'ordigno bellico ritrovato all'interno di un cantiere in via Migliavacca. Dalle 6.30 attivata la zona rossa che coinvolge circa 1500 persone. Si tratta di una complessa operazione, che verrà effettuata dal 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo.

