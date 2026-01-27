' Murati in casa' dal resort Palazzo Vecchio | Con esposti alla magistratura non si dialoga

L’intervento presso l’ex ospedale militare San Gallo prosegue secondo le norme, con lavori per circa 117 milioni di euro. La questione si inserisce nel dibattito tra tutela del patrimonio e sviluppo urbanistico, evidenziando l’importanza di un dialogo trasparente tra le autorità e la cittadinanza. Un tema attuale che richiede attenzione e confronto equilibrato per garantire interessi pubblici e privati.

L'intervento all'ex ospedale militare San Gallo, dove sorgerà una vera e propria cittadella del lusso, con lavori in corso da circa 117 milioni di euro, "va avanti secondo le norme. Chi vuole denigrare e infangare l'amministrazione comunale deve decidere se limitarsi al dialogo, al quale siamo.

