La forza speciale anti-migranti di Trump anche in Italia? Piantedosi nega E sull’Ice nuova bufera | un altro morto

Recenti eventi e dichiarazioni hanno riacceso il dibattito sulla presenza e le modalità operative delle forze speciali anti-migranti, come l’ICE negli Stati Uniti. Tuttavia, in Italia, il ministro Piantedosi ha smentito un collegamento con tali pratiche, sottolineando la differenza tra le politiche nazionali e le questioni internazionali. La vicenda di Minneapolis evidenzia le tensioni e le controversie legate all’uso della forza nelle operazioni di polizia in contesti di emergenza.

L'Ice, la forza speciale di Trump contro l'immigrazione clandestina, è di nuovo nella bufera. Un agente federale ha sparato a un uomo a Minneapolis, uccidendolo, come ha reso noto il capo della polizia Brian O'Hara, parlando con il M innesota Star Tribune. "Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo un'altra orribile sparatoria da parte di agenti federali questa mattina", ha scritto il governatore del Minnesota Tim Walz su 'X'. Secondo quanto ha riportato Cbs New s, citando la cartella clinica dell'ospedale ottenuta dall'Ap, la vittima aveva 51 anni. Il Dipartimento della Sicurezza interna afferma che l'uomo era armato. Anche agenti dell'Ice di Trump nel team sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina. Piantedosi: «Non mi risulta»Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell'ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina. L'Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

