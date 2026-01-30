Roma città fragile | la mappa delle 20 zone più esposte al rischio frana

Roma ha più di venti zone a rischio frana, distribuite in tutto il territorio comunale. La mappa ufficiale, elaborata dall’Autorità distrettuale dell’Appennino Centrale e dall’Ispra, segnala le aree più vulnerabili. In alcuni quartieri, le frane rappresentano un pericolo concreto per le case e le strade, e il rischio non si può ignorare. La città si prepara a monitorare meglio queste zone e a intervenire dove serve di più.

In diversi punti della Capitale il terreno mostra segni di instabilità. L’Ispra e l’Autorità di Bacino hanno avviato nuovi monitoraggi per individuare possibili criticità e prevenire futuri cedimenti Ci sono più di venti zone, nel comune di Roma, che possono essere considerate a rischio frana. Il conteggio puntuale è contenuto nel Piano di assetto idrogeologico dell’Autorità distrettuale dell’Appennino Centrale e da Ispra, in un’apposita banca dati, l’ “inventario dei fenomeni franosi italiani”. Affari in famiglia e interessi immobiliari. Tutte le società di Baglioni, Zero e Venditti Federica Torzullo, ecco cosa non convince ancora della versione di Carlomagno.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma Frana

La frana a Niscemi ha riacceso i timori sul rischio di smottamenti in tutta Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Frana

Argomenti discussi: Ostermeier Il mio Ibsen racconta i compromessidi una famiglia fragile; Perché Trevi costa 2 euro: il conto che Roma paga da anni; Per il Report Movimprese 2025 Roma e Lazio trainano la crescita, Tagliavanti: A livello locale ci sono dati incoraggianti; Il coyote è libero: il viaggio di Giovanni Ti Amo comincia da Roma.

Roma capitale delle buche: nel 2026 resta l’emergenza stradeNonostante il calo degli incidenti, la Capitale guida ancora la triste classifica. Lo certifica CastiglianiGomme con un'indagine ... auto.it

Roma rallenta: limite di 30 km/h nella ztl del centroRoma rallenta nel cuore della città. Da giovedì 15 gennaio scatta ufficialmente il limite di 30 chilometri orari all’interno della Ztl del centro storico, una delle aree più delicate e frequentate del ... lautomobile.aci.it

Oggi in Campidoglio “Roma Città dei Grandi Eventi”, il convegno organizzato dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale in collaborazione con Il Messaggero. L’incontro è stato dedicato all’analisi della percezione e dell’impatt - facebook.com facebook

Roma Città dei Grandi Eventi ift.tt/HfNmcqs #evento #takethedate x.com