caso epstein alcune email mostrano possibili legami tra ghislaine maxwell e il principe andrea

Recenti documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivelano email dell’agosto 2001 che suggeriscono possibili collegamenti tra Ghislaine Maxwell e il principe Andrea, tramite una corrispondenza con una persona identificata con lo pseudonimo “A”. Questi messaggi fanno parte dell’ultima serie di file divulgati in relazione al caso Epstein, sollevando interrogativi sulle relazioni tra Maxwell e la famiglia reale britannica.

Le e-mail dell’agosto 2001 mostrano una corrispondenza tra Ghislaine Maxwell e una persona con lo pseudonimo “A” che sembra essere collegata alla famiglia reale britannica, secondo l’ultima grande serie di documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti martedì nell’ambito della divulgazione dei file relativi al condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. “Sono qui al campo estivo di Balmoral per la famiglia reale “, ha detto la persona in un’e-mail a Maxwell il 16 agosto 2001. Balmoral è la residenza estiva scozzese della famiglia reale, una tenuta privata nell’Aberdeenshire dove la famiglia trascorre tradizionalmente il mese di agosto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

