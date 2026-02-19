Suicidio omicidio o disgrazia? | Epstein e il rapporto con il padre di Ghislaine Maxwell accusato di essere una spia israeliana e scomparso dal suo yatch in crociera a Tenerife

Jeffrey Epstein si suicidò nel 2019, ma ora si riaccende il dibattito sulla sua morte. La causa sembra essere legata a nuove rivelazioni sui legami tra Epstein e il padre di Ghislaine Maxwell, accusato di essere una spia israeliana scomparsa durante una crociera a Tenerife. Maxwell, condannata negli Stati Uniti per abusi su minori, si trova al centro di un intricato intrigo che coinvolge anche il misterioso allontanamento di suo padre. La vicenda si arricchisce di dettagli inquietanti sulla rete di Epstein.

Accusata e condannata negli Usa, per cinque crimini federali (tra cui tratta e sfruttamento sessuale e adescamento di minori) Ghislaine Maxwell è al centro dello scandalo degli Epstein files, la rete di abusi messa in piedi dal miliardario Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere pochi giorni dopo il suo arresto, nel 2019. Chi era Robert Maxwell. Proprio come Epstein, anche Robert Maxwell era il prototipo del self-made man. Nato nel 1923 come Ludvick Hock in un misero villaggio della Rutenia (oggi Ucraina) da una povera famiglia ebraica ortodossa, è diventato il padrone di un grande impero delle comunicazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ghislaine Maxwell in silenzio davanti al Congresso. La sua vicenda legata al padre, sospettato di essere una spiaGhislaine Maxwell ha scelto di rimanere in silenzio davanti alla commissione del Congresso, usando il Quinto Emendamento per non rispondere alle domande.

