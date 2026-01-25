L’Ungheria bloccherà per 100 anni l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea

L’Ungheria ha annunciato che bloccherà l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea per un periodo di 100 anni. La decisione nasce in risposta alle recenti dichiarazioni di Zelensky a Davos, che hanno suscitato reazioni da parte del premier Orbán. Questa posizione evidenzia le tensioni tra i paesi coinvolti e riflette le dinamiche politiche attuali nel contesto europeo.

L'attacco frontale di Zelensky a Davos ha giustamente irritato il premier magiaro Orbán, che ha quindi deciso di rispondere a tono. E di motivare politicamente la sua replica, che non è un banale battibecco via social. Botta e risposta. Allo World Economic Forum la settimana scorsa Zelensky ha proclamato: Ogni 'Viktor' che campa coi soldi europei mentre cerca di svendere gli interessi europei merita uno schiaffo sulla testa. Al che il premier magiaro replica: daremo ancora assistenza umanitaria al popolo ucraino nonostante "gli insulti scelti con cura" dal suo presidente, ma non daremo mai aiuti militari.

