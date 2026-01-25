L’Ungheria bloccherà per 100 anni l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea

Da follow.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ungheria ha annunciato che bloccherà l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea per un periodo di 100 anni. La decisione nasce in risposta alle recenti dichiarazioni di Zelensky a Davos, che hanno suscitato reazioni da parte del premier Orbán. Questa posizione evidenzia le tensioni tra i paesi coinvolti e riflette le dinamiche politiche attuali nel contesto europeo.

L’attacco frontale di Zelensky a Davos ha giustamente irritato il premier magiaro Orbán, che ha quindi deciso di rispondere a tono. E di motivare politicamente la sua replica, che non è un banale battibecco via social. Botta e risposta. Allo World Economic Forum la settimana scorsa Zelensky ha proclamato: Ogni ‘Viktor’ che campa coi soldi europei mentre cerca di svendere gli interessi europei merita uno schiaffo sulla testa. Al che il premier magiaro replica: daremo ancora assistenza umanitaria al popolo ucraino nonostante “gli insulti scelti con cura” dal suo presidente, ma non daremo mai aiuti militari. 🔗 Leggi su Follow.it

l8217ungheria bloccher224 per 100 anni l8217ingresso dell8217ucraina nell8217unione europea

© Follow.it - L’Ungheria bloccherà &quot;per 100 anni” l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea

Leggi anche: Ucraina presto nell'Unione Europea? Un'altra provocazione oscena dell'Occidente ai danni della Russia di Putin

Gas, l’intesa Russia-Turchia-Ungheria spiazza l’Unione EuropeaL'accordo tra Russia, Turchia e Ungheria sul gas rappresenta una novità significativa nel panorama energetico europeo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.