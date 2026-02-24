Il Circolo Natuhabilis Cucina Sostenibile organizza una conferenza a Mortise, in via Madonna della Salute 7, per celebrare l’8 marzo. La manifestazione si svolge sabato 7 marzo alle 16:30 e affronta il tema delle conquiste delle donne. La scelta della data e il luogo specifico sottolineano l’impegno nel promuovere la consapevolezza sui diritti femminili. L’evento prevede interventi e dibattiti con esperti del settore. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 16:30, in occasione dell' 8 marzo Giornata Internazionale della Donna, al Teatro Excelsior di Mortise, in Via Madonna della Salute 7 a Padova, si terrà la conferenza-dibattito "I diritti e le conquiste delle donne" a cura del Circolo Natuhabilis Cucina Sostenibile. Relatrice è l'Onorevole Professoressa Anna Milvia Boselli, ex parlamentare ed ex assessora alle pari opportunità del Comune di Padova. L'iniziativa fa parte del Progetto "Un'Agenda ricca di Impegni – 3A Sustainable Development Goals" realizzato nell'ambito del Bando LA CITTA' DELLE IDEE 2025-2026 con il contributo del Comune di Padova e della Camera di Commercio di Padova, nello specifico l'obiettivo è il n.

Ddl Stupri, la protesta dei centri antiviolenza davanti al Senato: “Inaccettabile, spazza via decenni di conquiste delle donne”La protesta dei centri antiviolenza davanti al Senato evidenzia una forte opposizione al Ddl Stupri.

Scandalo Grok, l’Ia di Elon Musk “spoglia” le donne senza consenso: “Gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte”Il Garante per la Privacy in Italia ha espresso preoccupazione riguardo all’uso di Grok, l’intelligenza artificiale di Elon Musk, evidenziando rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone coinvolte.

Serata 8 marzo 2026 – ore 20 Alla Sala Emmaus di Novi di Modena celebreremo gli 80 anni dal voto alle donne (1946–2026) con una serata speciale: musica e storytelling, per raccontare battaglie e conquiste che hanno costruito i diritti di oggi. Brindere - facebook.com facebook