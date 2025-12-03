Tsunoda rompe il silenzio dopo il brutale licenziamento dalla Red Bull | È stato incredibilmente duro
Yuki Tsunoda commenta per la prima volta il suo brutale licenziamento dalla Red Bull, ammettendo che perdere il sedile F1 2026 è stato "incredibilmente duro", ma promettendo di tornare in griglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il team principal della #RedBull Laurent Mekies ha finalmente cerchiato sul calendario la data nella quale sveleranno al mondo la loro line-up 2026. Solo allora scopriremo se #Tsunoda sarà riconfermato al fianco di Verstappen: tutti i dettagli #f1 #formula1 #f1 - facebook.com Vai su Facebook
