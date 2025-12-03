Tsunoda rompe il silenzio dopo il brutale licenziamento dalla Red Bull | È stato incredibilmente duro

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yuki Tsunoda commenta per la prima volta il suo brutale licenziamento dalla Red Bull, ammettendo che perdere il sedile F1 2026 è stato "incredibilmente duro", ma promettendo di tornare in griglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

