Guerrilla Games ha annunciato ufficialmente Horizon Hunters Gathering, un nuovo gioco cooperativo tattico ambientato nell’universo di Horizon. La casa di sviluppo punta tutto sul gioco di squadra, con un titolo che promette azione e collaborazione tra più giocatori. La notizia arriva in un momento di grande attesa da parte dei fan, pronti a scoprire cosa offrirà questa nuova avventura.

Guerrilla Games apre un nuovo capitolo dell’universo di Horizon annunciando ufficialmente Horizon Hunters Gathering, un action cooperativo tattico pensato per il gioco di squadra. Il progetto nasce da un’idea coltivata fin dalle origini della saga: permettere ai giocatori di cacciare le macchine insieme. L’annuncio segna un momento chiave per lo studio, che torna a valorizzare la propria esperienza nel multiplayer. Il titolo è sviluppato internamente da Guerrilla e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. L’uscita è prevista su PlayStation 5 e PC. L’obiettivo dichiarato è costruire un’esperienza cooperativa profonda, tecnica e duratura. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Horizon Hunters Gathering, Guerrilla Games annuncia il nuovo gioco co-op

Approfondimenti su Horizon Games

Donald Trump ha annunciato i Patriots Games, un evento che ricorda da vicino gli Hunger Games di Suzanne Collins.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Horizon Games

Horizon Hunters Gathering è ufficiale, è il gioco online del franchiseGuerrilla presenta Horizon Hunters Gathering, un nuovo capitolo della serie che introduce per la prima volta il multiplayer cooperativo fino a tre giocatori. tomshw.it

Horizon 3: Guerrilla Games stuzzica i fan aprendo al seguito della serieLa serie di Horizon, marcata Guerrilla Games è rapidamente diventata una delle principali esclusive PlayStation, tanto che la stessa casa di sviluppo, ormai strettamente affiliata a Sony, sta ... drcommodore.it

NOVITÀ K-POP DEMON HUNTERS facebook