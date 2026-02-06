Guerrilla Games conferma che continuerà a sviluppare giochi single player, rispondendo alle polemiche sul crescente focus di Sony sui giochi live service. L’azienda ha chiarito di voler mantenere questa linea, anche se il mercato spinge verso modelli più multiplayer e servizi continuativi. La notizia ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan, alcuni felici di vedere ancora titoli incentrati sulla singola esperienza, altri preoccupati per il futuro delle produzioni single player.

L’ annuncio di Horizon Hunters Gathering ha acceso il dibattito intorno alla strategia di Sony e al crescente spazio dedicato ai giochi live service. Il nuovo progetto di Guerrilla Games, studio noto per Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, segna un cambio di rotta evidente, puntando su un’esperienza cooperativa online dallo stile più leggero e colorato. Una scelta che ha sollevato perplessità tra chi teme un progressivo abbandono delle grandi produzioni single player, ma proprio per questo, la dirigenza dello studio è intervenuta rapidamente per chiarire la propria posizione. Il director Jan-Bart Van Beek ha voluto essere esplicito: Guerrilla Games continuerà a realizzare giochi single player. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Horizon Hunters Gathering, Guerrilla Games promette che continuerà a fare giochi single player

Guerrilla Games ha annunciato ufficialmente Horizon Hunters Gathering, un nuovo gioco cooperativo tattico ambientato nell'universo di Horizon.

Gli appassionati di Horizon possono già prepararsi.

