Donald Trump non sarà a Milano ad assistere alla finale di hockey tra Usa e Canada

Donald Trump ha deciso di non partecipare alla finale di hockey tra Stati Uniti e Canada a Milano. La sua assenza si deve a impegni programmati negli Stati Uniti, rendendo impossibile il suo arrivo in Italia. La partita si svolgerà all’Arena Santa Giulia, attirando molti tifosi e appassionati degli sport invernali. La presenza di Trump avrebbe certamente attirato l’attenzione, ma ora i fan dovranno seguire l’evento senza la sua presenza.

Per il match sono attesi circa 18mila spettatori. L’ultima finale olimpica maschile tra le due nazionali risale al 2010 Gli Stati Uniti e il Canada si affronteranno sul ghiaccio dell’Arena Santa Giulia, ma in tribuna non ci sarà il presidente americano Donald Trump. Dopo ore di valutazioni e contatti, il presidente ha deciso di rinunciare alla trasferta italiana che lo avrebbe portato prima ad assistere alla finalissima e poi a Verona per la cerimonia di chiusura. La decisione è arrivata nella mattinata di oggi. Fino a venerdì, però, la presenza di Trump era considerata uno scenario concreto, tanto che la macchina della sicurezza si era già messa in moto con riunioni operative in Questura a Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Attesa per Donald Trump a Milano, potrebbe assistere alla finale di hockeyDonald Trump arriverà a Milano per una visita improvvisa, alimentando voci sulla possibilità di vedere la finale di hockey tra Stati Uniti e Canada.

Milano Cortina, USA-Canada finale di hockey: atteso Donald Trump a MilanoDonald Trump si trova a Milano per assistere alla finale di hockey tra Stati Uniti e Canada, che si gioca all’Arena Santa Giulia.

