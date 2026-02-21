Donald Trump non sarà a Milano ad assistere alla finale di hockey tra Usa e Canada
Donald Trump ha deciso di non partecipare alla finale di hockey tra Stati Uniti e Canada a Milano. La sua assenza si deve a impegni programmati negli Stati Uniti, rendendo impossibile il suo arrivo in Italia. La partita si svolgerà all’Arena Santa Giulia, attirando molti tifosi e appassionati degli sport invernali. La presenza di Trump avrebbe certamente attirato l’attenzione, ma ora i fan dovranno seguire l’evento senza la sua presenza.
Per il match sono attesi circa 18mila spettatori. L’ultima finale olimpica maschile tra le due nazionali risale al 2010 Gli Stati Uniti e il Canada si affronteranno sul ghiaccio dell’Arena Santa Giulia, ma in tribuna non ci sarà il presidente americano Donald Trump. Dopo ore di valutazioni e contatti, il presidente ha deciso di rinunciare alla trasferta italiana che lo avrebbe portato prima ad assistere alla finalissima e poi a Verona per la cerimonia di chiusura. La decisione è arrivata nella mattinata di oggi. Fino a venerdì, però, la presenza di Trump era considerata uno scenario concreto, tanto che la macchina della sicurezza si era già messa in moto con riunioni operative in Questura a Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Attesa per Donald Trump a Milano, potrebbe assistere alla finale di hockeyDonald Trump arriverà a Milano per una visita improvvisa, alimentando voci sulla possibilità di vedere la finale di hockey tra Stati Uniti e Canada.
Milano Cortina, USA-Canada finale di hockey: atteso Donald Trump a MilanoDonald Trump si trova a Milano per assistere alla finale di hockey tra Stati Uniti e Canada, che si gioca all’Arena Santa Giulia.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Board of Peace, atto primo. Gran parte dell'Europa non sarà alla corte di Trump; Trump a Milano, pronto l'Air Force One se la squadra di hockey Usa va in finale domenica. Ma sarà una visita-lampo; Meloni spedisce Tajani a osservare il Board di Trump; Board of Peace, Tajani: Italia ci sarà come osservatrice. Perplessità del Vaticano.
Trump non sarà a Milano, niente finale di hockey all’Arena Santa Giulia per il presidente USAIl tycoon si sarebbe dovuto presentare sulle tribune per tifare la sua suadra, ma sarebbero arrivate conferme diplomatiche alle autorità italiane sul mancato arrivo dell'Air Force One in uno dei due a ... msn.com
Dazi, cosa succede adesso e qual è il possibile piano B di Trump (che non sarà un passo indietro)Dopo l’annullamento dei dazi di Donald Trump, dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema americana, la domanda che tutti si pongono è: cosa succederà adesso? Il colpo ... ilmessaggero.it
#DonaldTrump va verso il no per la finale olimpica: impegni e nuovi sviluppi gli impediscono di partecipare x.com
La recente sentenza della Corte Suprema, che ha annullato l'imposizione di dazi decisa da Donald Trump, segna un punto di svolta per l'intero settore dell'importazione statunitense - facebook.com facebook