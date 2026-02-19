Nuovi direttori dei musei a Napoli Ercolano e Capri Manfredi | Profili di alto livello

Il sindaco Manfredi ha annunciato i nomi dei nuovi direttori di musei a Napoli, Ercolano, Capri e Vomero, spiegando che le scelte sono state fatte tra professionisti di grande esperienza. La decisione mira a potenziare la qualità delle esposizioni e l’attrattiva delle strutture culturali della città. I nuovi responsabili, noti per aver gestito importanti istituzioni, prenderanno servizio nelle prossime settimane. La nomina si inserisce nel progetto di rafforzare Napoli come centro mondiale della cultura e del turismo. Ora, si attende l’inizio delle nuove attività.

"Auguri di buon lavoro ai nuovi direttori dei musei Palazzo Reale, Vomero, Ercolano e Capri. Tutti profili di alto valore di cui conosco da tempo la professionalità: lavoreremo insieme per consolidare ancora di più la crescita di Napoli come capitale mondiale della cultura". Lo scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla nomina dei nuovi direttori dei musei di Napoli e area metropolitana. I direttori sono: Alessandra Necci alla guida di Palazzo Reale a Napoli; Almerinda Padricelli ai Musei nazionali del Vomero; Luca di Franco ai Musei e parchi archeologici di Capri; Federica Colaiacomo al Parco archeologico di Ercolano.