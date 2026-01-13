Netflix Disney e Crunchyroll contro i siti di pirateria più grandi al mondo | nuovi casi in India e Australia

Recenti azioni legali di Netflix, Disney, Crunchyroll e altri titani dello streaming hanno portato a blocchi e misure contro le principali piattaforme di pirateria in India e Australia. Questi interventi mirano a contrastare la diffusione di contenuti illegali, rafforzando la tutela dei diritti d’autore nel settore dell’intrattenimento digitale.

Una serie di nuove azioni legali guidate da Netflix, Disney, Warner Bros., Crunchyroll e altri colossi dello streaming ha colpito decine di piattaforme di anime pirata, con sentenze in Australia e India che introducono blocchi dinamici e misure senza precedenti. La battaglia contro la pirateria anime entra in una fase decisiva: i principali studios come Netflix, Disney e Crunchyroll stanno coordinando azioni legali globali per arginare un ecosistema di piattaforme elusive e in continua moltiplicazione. Le ultime sentenze, dall'Australia all'India, mostrano una strategia sempre più aggressiva e tecnologicamente raffinata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix, Disney e Crunchyroll contro i siti di pirateria più grandi al mondo: nuovi casi in India e Australia Leggi anche: Italrugby, Brex carica gli Azzurri: “Contro l’Australia una sfida tra le più difficili al mondo” Leggi anche: Successo di solo leveling su crunchyroll tra i più grandi flop del 2025 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Is Crunchyroll in Trouble? Netflix’s Warner Bros Acquisition Could Change Everything for Anime Fans - just became the center of a very loud streaming whisper after Netflix announced its multi- koimoi.com Netflix, Disney & Crunchyroll Named Following Mass Anime Streaming Crackdown - A group of major streaming companies that includes Netflix, Disney and Crunchyroll have teamed up to take legal action against a large piracy platform. msn.com Netflix, Disney & Crunchyroll Leave Major Fall 2025 Anime Frozen in Streaming Limbo - The anime streaming landscape is more competitive than ever, and some of the largest global platforms are struggling to keep up. msn.com TIM WiFi Casa + TV Fibra ultraveloce fino a 2,5 GIGA, modem TIM Hub+ Pro, chiamate illimitate e tutti i tuoi servizi streaming preferiti in un’unica offerta! TIMVISION + Netflix + DAZN + Infinity+ + Disney+ A soli 30,90€/mese invece di 47,89€! Conne - facebook.com facebook Ogni inizio ha una fine. Sei pronto a salutare Hawkins L'ultimo episodio di #StrangerThings è disponibile solo su Netflix con #. Non perderlo tim.social/offerte_timvis… ` + . x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.