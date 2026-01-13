Netflix Disney e Crunchyroll contro i siti di pirateria più grandi al mondo | nuovi casi in India e Australia

Da movieplayer.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti azioni legali di Netflix, Disney, Crunchyroll e altri titani dello streaming hanno portato a blocchi e misure contro le principali piattaforme di pirateria in India e Australia. Questi interventi mirano a contrastare la diffusione di contenuti illegali, rafforzando la tutela dei diritti d’autore nel settore dell’intrattenimento digitale.

Una serie di nuove azioni legali guidate da Netflix, Disney, Warner Bros., Crunchyroll e altri colossi dello streaming ha colpito decine di piattaforme di anime pirata, con sentenze in Australia e India che introducono blocchi dinamici e misure senza precedenti. La battaglia contro la pirateria anime entra in una fase decisiva: i principali studios come Netflix, Disney e Crunchyroll stanno coordinando azioni legali globali per arginare un ecosistema di piattaforme elusive e in continua moltiplicazione. Le ultime sentenze, dall'Australia all'India, mostrano una strategia sempre più aggressiva e tecnologicamente raffinata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

netflix disney e crunchyroll contro i siti di pirateria pi249 grandi al mondo nuovi casi in india e australia

© Movieplayer.it - Netflix, Disney e Crunchyroll contro i siti di pirateria più grandi al mondo: nuovi casi in India e Australia

Leggi anche: Italrugby, Brex carica gli Azzurri: “Contro l’Australia una sfida tra le più difficili al mondo”

Leggi anche: Successo di solo leveling su crunchyroll tra i più grandi flop del 2025

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Is Crunchyroll in Trouble? Netflix’s Warner Bros Acquisition Could Change Everything for Anime Fans - just became the center of a very loud streaming whisper after Netflix announced its multi- koimoi.com

Netflix, Disney & Crunchyroll Named Following Mass Anime Streaming Crackdown - A group of major streaming companies that includes Netflix, Disney and Crunchyroll have teamed up to take legal action against a large piracy platform. msn.com

Netflix, Disney & Crunchyroll Leave Major Fall 2025 Anime Frozen in Streaming Limbo - The anime streaming landscape is more competitive than ever, and some of the largest global platforms are struggling to keep up. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.