Harkass prova a baciare più volte Ivan Toney in campo | la risposta dell'attaccante è spietata
Harkass ha tentato più volte di baciare Ivan Toney durante una partita in Arabia Saudita, scatenando reazioni sorprendenti. L’attaccante ha risposto con fermezza, respingendo gli approcci e mantenendo la concentrazione. L’episodio si è verificato subito dopo un gol annullato, creando tensione tra i giocatori. La scena ha attirato l’attenzione di testimoni e tifosi, che hanno assistito a un gesto insolito nel contesto sportivo.
Scena surreale in Arabia Saudita: un avversario prova a baciare Ivan Toney in campo dopo un gol annullato. La risposta social dell'attaccante fa impazzire il web. 🔗 Leggi su Fanpage.it
