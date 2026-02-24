Harkass prova a baciare più volte Ivan Toney in campo | la risposta dell'attaccante è spietata

Harkass ha tentato più volte di baciare Ivan Toney durante una partita in Arabia Saudita, scatenando reazioni sorprendenti. L’attaccante ha risposto con fermezza, respingendo gli approcci e mantenendo la concentrazione. L’episodio si è verificato subito dopo un gol annullato, creando tensione tra i giocatori. La scena ha attirato l’attenzione di testimoni e tifosi, che hanno assistito a un gesto insolito nel contesto sportivo.