L' umile risposta dell'eroe di Bondi Beach all'assegno da oltre due milioni per lui | Me lo merito?

Ahmed al Ahmed, il 43enne eroe di Bondi Beach a Sydney, ha ricevuto l'assegno da oltre 2,5 milioni di dollari australiani realizzato attraverso una raccolta fondi a suo nome. "Dimenticate tutto il male passato e vivete in armonia con gli altri" ha dichiarato dall'ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dalla «Imitazione di Cristo» (Lib. 2, capp. 2-3) L'uomo umile e pacifico Non fare gran caso se uno è per te o contro di te, ma preoccupati piuttosto che Dio sia con te in tutto quel che fai. Abbi buona coscienza e Dio saprà ben difenderti. Nessuna perversità uma - facebook.com facebook