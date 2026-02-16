Chi è Dominic Vavassori l'attaccante dell'Atalanta catapultato in 2 giorni dalla Serie C alla Champions

Dominic Vavassori pronto a far parte della spedizione dell'Atalanta in Champions contro il Borussia. Due giorni fa per lui la partita in Serie C contro il Foggia, oggi gli allenamenti con De Roon e compagni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Barcellona rischia di essere escluso dalla Champions League per un anno a causa del caso Negreira.

Jhon Duran, attaccante colombiano di 18 anni, si fa strada nelle voci di mercato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cantiere Under23, i talenti più interessanti dell'Atalanta che giocano in Serie C; DIRETTA/ Foggia Atalanta U23 (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo! (Serie C, 14 febbraio 2026).

Chi è Dominic Vavassori, il 19enne italo-brasiliano che sta trascinando l'Atalanta U23 verso il sogno Serie BUna clamorosa tripletta in 41 minuti, tre goal che hanno steso la Torres nella gara d`andata della prima fase dei playoff nazionali di Serie C: 4-0 a fine primo. calciomercato.com

Vavassori e Cassa, chi sono le stelline dell'U23 che hanno incantato GaspA 19 anni hanno segnato la loro prima tripletta in carriera nella storica vittoria contro la Torres. Hanno già respirato l'aria della prima squadra. Chi li ferma più? Entrambi hanno 19 anni, entrambi ... gazzetta.it

MISSIONE COMPIUTA Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano l’ATP 500 di Rotterdam e difendono il titolo dello scorso anno Gli italiani hanno sconfitto 6-3, 6-4 Ho/Jabens, che li avevano eliminati a sorpresa nel primo turno degli Australian Open - facebook.com facebook