Stupro alla stazione di San Zenone | la Procura di Lodi chiede il giudizio immediato per l'aggressore

La Procura di Lodi ha chiesto il giudizio immediato per l'aggressore coinvolto nello stupro avvenuto alla stazione di San Zenone il 30 agosto. L'uomo, fermato dai carabinieri tra il 9 e il 10 settembre, è ora al centro di un procedimento giudiziario che si basa sugli elementi raccolti nelle indagini.

La violenza si è verificata il 30 agosto scorso e l'uomo era stato fermato dai carabinieri la notte tra il 9 e il 10 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

DOMENICA 7 ORE 24 STAZIONE JONIO STUPRO DI GRUPPO SU UNA VENTITRENNE Valmelaina di notte terra di nessuno È successo domenica: tre uomini hanno violentato una ragazza di 23 anni all’uscita della metro Jonio, zona Nord Est di Roma, ferm - facebook.com Vai su Facebook

Stupro alla stazione di San Zenone: la Procura di Lodi chiede il “giudizio immediato” per l’aggressore - La violenza si è verificata il 30 agosto scorso e l'uomo era stato fermato dai carabinieri la notte tra il 9 e il 10 settembre ... fanpage.it scrive

San Zenone: giudizio immediato per lo stupro in stazione - La Procura della Repubblica di Lodi ha chiesto il giudizio immediato per il richiedente asilo africano trentenne che si trova in custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver violentato e malmena ... Lo riporta ilcittadino.it