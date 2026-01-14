Hakimi è davvero l’eroe che in Marocco dipingono? I suoi concittadini ignorano le accuse di stupro in Francia

Achraf Hakimi, protagonista della semifinale di Coppa d’Africa tra Marocco e Nigeria, è spesso visto come un simbolo del calcio marocchino. Tuttavia, le recenti accuse di stupro in Francia hanno sollevato dubbi sulla sua immagine pubblica. Dopo un infortunio, Hakimi è tornato in campo, ma il suo ruolo va oltre il campo, suscitando interrogativi sulla percezione che i concittadini hanno di lui.

Questa sera alle 21 la semifinale di Coppa d'Africa tra Marocco e Nigeria. Achraf Hakimi è tornato in campo nell'ultimo match della fase a gironi dopo l'infortunio subito in Champions League contro il Bayern Monaco, ed è considerato il simbolo di quest'edizione della competizione, anche perché si gioca nel suo Paese. Hakimi è il volto di quest'edizione della Coppa d'Africa. Athletic scrive: Nelle strade di Rabat o Marrakech ci sono venditori di magliette da calcio in quasi ogni angolo; di quelle del Paris Saint-Germain, il nome sul retro è sempre lo stesso. Achraf Hakimi è il capitano e giocatore più importante del Marocco. Athletic si chiede: cosa succederà se vincerà la Coppa d'Africa e poi si ritroverà in tribunale tra qualche mese

