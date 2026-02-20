Psicosi social | la fake news del tentato rapimento di una bimba al Mongolfiera

Una notizia falsa sul tentato rapimento di una bambina al centro commerciale Mongolfiera di Lecce ha scatenato panico tra gli abitanti. La voce, diffusa rapidamente sui social e nei gruppi WhatsApp, ha portato molte persone a temere per la sicurezza dei loro figli senza alcun riscontro ufficiale. Testimoni hanno riferito di aver ricevuto messaggi allarmistici che si sono rivelati infondati. La diffusione di questa fake news ha creato tensione tra i residenti, che ora chiedono maggiore attenzione alle fonti di informazione. La polizia sta indagando sull’origine della voce.

Circola in queste ore un audio su WhatsApp su un episodio mai avvenuto al centro commerciale di Surbo. Si cavalca l'onda emotiva generata dai fatti di Bergamo e Caivano, ma è una bufala di pessimo gusto LECCE – Nelle ultime ore, un'ondata di preoccupazione ha travolto i gruppi WhatsApp dei cittadini salentini. Un messaggio audio, diventato rapidamente virale, denuncia un presunto tentativo di rapimento di una bambina di 2 anni all'interno del centro commerciale Mongolfiera di Surbo. Si tratta, nella maniera più assoluta, di una bufala. E anche di pessimo gusto, come spiegano dallo stesso centro commerciale e confermano le forze di polizia.