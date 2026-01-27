Mediaset ha diffuso un comunicato ufficiale per contrastare fake news, insinuazioni e gogna sui social media. La comunicazione sottolinea l’impegno dell’azienda nel tutelare l’immagine e la reputazione, ribadendo la volontà di agire contro contenuti dannosi e diffamatori. La posizione di Mediaset si inserisce nel più ampio dibattito sulla responsabilità digitale e sulla tutela dell’informazione corretta online.

Presa di posizione netta di Mediaset contro fake news, insinuazioni e gogna social Con un comunicato diffuso da Cologno. Con un comunicato diffuso da Cologno Monzese, il gruppo respinge con fermezza le accuse circolate online nelle ultime ore e annuncia azioni di tutela a difesa dell’azienda e delle persone coinvolte. La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Mediaset contro fake news e gogna social: il comunicato ufficiale

Approfondimenti su Mediaset Cologno

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato l’intenzione di querelare Il Giornale in seguito a recenti articoli che, secondo lui, diffonderebbero fake news e illazioni nei suoi confronti e della sua famiglia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mediaset Cologno

Argomenti discussi: TG5: Edizione ore 20.00 del 21 gennaio Video; Dal caso Mediaset-Corona alle fake news: l'intervento del direttore Marco Scotti in diretta radio con Igor Righetti; Mediaset denuncia Corona per diffamazione aggravata e minacce. L’ex paparazzo: E’ guerra, racconterò tutta la verità; Mediaset strappa la sua star alla Rai: pronta un’offerta clamorosa.

Mediaset contro la diffamazione e le campagne d’odio: La libertà di espressione non giustifica le menzogneLa 21esima puntata di Falsissimo, come detto, ha coinvolto i vertici dell'azienda di Cologno ma anche alcuni volti storici, come Gerry Scotti e Maria De Filippi. A tal proposito, Mediaset ha diramato ... comingsoon.it

Dal caso Mediaset-Corona alle fake news: l'intervento del direttore Marco Scotti in diretta radio con Igor RighettiIl direttore di Affaritaliani Marco Scotti ospite in diretta radio: dal caso Mediaset-Corona al ruolo dei giornali, passando per intelligenza artificiale ... affaritaliani.it

Ennesima replica di "Lady Oscar" sui canali Mediaset. Dal 31 gennaio appuntamento nel fine settimana su Italia2, con quattro episodi in onda ogni sabato e domenica a partire dalle 13.25. Per chi non ne ha mai abbastanza. - facebook.com facebook

Mediaset denuncia Corona e come Signorini chiede di bloccare i social. Fabrizio replica: «Ormai è guerra, racconterò tutta la verità» - News x.com