Mediaset contro fake news e gogna social | il comunicato ufficiale

Mediaset ha diffuso un comunicato ufficiale per contrastare fake news, insinuazioni e gogna sui social media. La comunicazione sottolinea l’impegno dell’azienda nel tutelare l’immagine e la reputazione, ribadendo la volontà di agire contro contenuti dannosi e diffamatori. La posizione di Mediaset si inserisce nel più ampio dibattito sulla responsabilità digitale e sulla tutela dell’informazione corretta online.

Presa di posizione netta di Mediaset contro fake news, insinuazioni e gogna social Con un comunicato diffuso da Cologno. Con un comunicato diffuso da Cologno Monzese, il gruppo respinge con fermezza le accuse circolate online nelle ultime ore e annuncia azioni di tutela a difesa dell’azienda e delle persone coinvolte. La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. 🔗 Leggi su Novella2000.it

