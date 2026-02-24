Gymnasium brilla al meeting nazionale BCN Speedo di Trento

La Gymnasium Banca 360 FVG ottiene ottavi medaglie e due record personali al meeting di Trento, grazie all’impegno dei suoi atleti. La competizione, svoltasi tra il 21 e il 22 febbraio, ha visto i giovani nuotatori raggiungere risultati importanti e qualificarsi per i campionati italiani a Riccione. Le prove svolte hanno permesso di abbattere i tempi minimi richiesti e di mettere in mostra un livello crescente. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.

Otto medaglie e due tempi minimi richiesti per partecipare ai campionati italiani a Riccione. Sono questi i risultati degli atleti della Gymnasium Banca 360 FVG che nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio hanno preso parte alla 12esima edizione del meeting nazionale BCN Speedo a Trento.