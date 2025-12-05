Madignano conflitto d’interessi La minoranza | Sindaco si dimetta

Conflitto d’interesse sul nuovo centro commerciale: le minoranze chiedono le dimissioni del sindaco. Un consiglio comunale riunito d’urgenza, quello di lunedì scorso che ha visto l’assenza del primo cittadino Piero Guardavilla (nella foto). I gruppi di minoranza hanno chiesto risposte precise in merito al presunto conflitto di interessi sull’approvazione della variante al Pgt. Si tratta della trasformazione di un’area commerciale per media superficie di vendita, su cui dovrebbero sorgere due grandi strutture pari a 3000 metri quadrati ciascuna, a cura di un cugino del sindaco. "Il sindaco ha reso possibile un atto illegittimo, inoltre ha partecipato attivamente alla fase preparatoria della documentazione portata poi in votazione al consiglio comunale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

