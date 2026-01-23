Accusato di violenza sessuale si dimette il sindaco di Rivolta d'Adda nel Cremonese

Il sindaco di Rivolta d’Adda, Giovanni Sgroi, si è dimesso dopo essere stato accusato di violenza sessuale. La decisione arriva in seguito alle accuse rivoltegli durante il suo incarico di medico. La notizia sottolinea l’importanza del rispetto delle norme etiche e professionali, mantenendo un atteggiamento sobrio e rispettoso nei confronti delle parti coinvolte.

