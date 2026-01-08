L’italiano filorusso in viaggio per l’Ucraina e la risposta degli ucraini via social

Un’italiana con sensibilità filorussa si trova in viaggio verso l’Ucraina, desiderosa di trovare un momento di tranquillità prima di tornare a casa. La sua presenza ha suscitato reazioni sui social tra gli utenti ucraini, che hanno espresso opinioni e risposte diverse. Questo scenario evidenzia le tensioni e le dinamiche di percezione tra le due comunità, sottolineando come i viaggi e le opinioni personali possano diventare punti di confronto e riflessione.

Una donna ucraina è in viaggio in autobus dall’Italia all’Ucraina. Vorrebbe rilassarsi prima del rientro a casa. Approfitta di una sosta in autostrada per una rapida telefonata di lavoro. Indossa gli auricolari, parla italiano con la persona dall’altro capo del telefono. Accanto a lei una coppia origlia la conversazione e, appena termina la chiamata, inizia a chiacchierare con lei. La coppia è composta da un uomo italiano e da una donna ucraina, sua moglie. Lui indossa una vyshyvanka ricamata, la camicia tradizionale ucraina, e fa molte domande. In pochi scambi di battute il tono si inasprisce. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

