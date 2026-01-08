L’italiano filorusso in viaggio per l’Ucraina e la risposta degli ucraini via social

Un’italiana con sensibilità filorussa si trova in viaggio verso l’Ucraina, desiderosa di trovare un momento di tranquillità prima di tornare a casa. La sua presenza ha suscitato reazioni sui social tra gli utenti ucraini, che hanno espresso opinioni e risposte diverse. Questo scenario evidenzia le tensioni e le dinamiche di percezione tra le due comunità, sottolineando come i viaggi e le opinioni personali possano diventare punti di confronto e riflessione.

Una donna ucraina è in viaggio in autobus dall'Italia all'Ucraina. Vorrebbe rilassarsi prima del rientro a casa. Approfitta di una sosta in autostrada per una rapida telefonata di lavoro. Indossa gli auricolari, parla italiano con la persona dall'altro capo del telefono. Accanto a lei una coppia origlia la conversazione e, appena termina la chiamata, inizia a chiacchierare con lei. La coppia è composta da un uomo italiano e da una donna ucraina, sua moglie. Lui indossa una vyshyvanka ricamata, la camicia tradizionale ucraina, e fa molte domande. In pochi scambi di battute il tono si inasprisce. Ecco la posizione ufficiale su Rocco il filorusso: Oggi a un cittadino di uno Stato straniero(italiano) non è stato consentito l'ingresso in Ucraina. In precedenza, il Servizio di Guardia di Frontiera aveva prestato attenzione a un post pubblicato da una cittadina att - facebook.com facebook Fermi tutti! Abbiamo il premio Darwin per tutto il mese di gennaio. Tale 'Rocco', italiano filorusso in viaggio dalla Polonia su un pullman carico di ucraini. Dopo aver fatto discorsi filorussi e di sostegno a Putin, viene segnalato dai passeggeri alla frontiera e rima x.com

