Ucraina il piano in 20 punti di Zelensky per fermare la guerra | tutti i dettagli

(Adnkronos) – Un nuovo piano in 20 punti per mettere fine alla guerra in Ucraina. A illustrarne i contenuti è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il documento, concordato tra i negoziatori di Kiev e Washington e già trasmesso a Mosca per un riscontro, sarà affiancato da accordi bilaterali su sicurezza e ricostruzione. Zelensky, precisando .

Il Piano di Trump CROLLA in Poche Ore! Zelensky RIFIUTA e L'Europa Si Unisce SENZA USA

UCRAINA | Zelensky: 'Il piano Usa non prevede la rinuncia di Kiev alla Nato. Non c'è consenso su Donetsk e centrale di Zaporizhzhia. Previste elezioni subito dopo l'accordo'. Mosca: 'Russia e Usa hanno idee simili sull'esito della questione ucraina' #ANSA x.com

