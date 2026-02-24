guardare e non toccare

Il divieto di toccare le opere d'arte nasce dalla volontà di proteggerle dai danni, ma spesso viene ignorato dai visitatori. A Venezia, questa regola ha portato a sanzioni più frequenti, soprattutto nelle zone più affollate. La presenza di tornelli e controlli ha aumentato la sicurezza, ma ha anche creato disagio tra i turisti. La questione resta aperta: come trovare un equilibrio tra tutela e fruibilità?

In principio fu Venezia. I biglietti dei vaporetti dai prezzi differenziati per residenti e turisti e, passo successivo, i tornelli (sempre a pagamento) per regolare gli ingressi dalla terraferma. Poi è arrivata Roma con la fontana di Trevi, e ora potrebbe toccare ai giardini della Villa Reale di Monza se mai andasse in porto la proposta dell'ex ispettrice della Soprintendenza, finalizzata a tutelare l'area verde bella e delicata per sua stessa natura: un biglietto d'ingresso per poterli visitare, è quello che propone la dottoressa Marina Rosa. Da far pagare non ai monzesi, ma a chi arriva da fuori città come succede, appunto, con le corse dei vaporetti in Laguna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Storie da toccare, colorare, sentire

Manna: «Mercato? Non è facile toccare gli equilibri e non rovinarli»Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, commenta l’andamento del mercato e gli equilibri tra le squadre.

Non guardare non toccare una storia spettrale

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il cibo fa decisamente gola, dalle parti della moda; Lodi Export continua a guardare alla Russia: È un mercato chiave; Milano senza trucco. L’oro olimpico brilla meno qui….(con Video); Firenze, la protesta di via XXVII Aprile: Siamo prigionieri dietro a un muro di cassonetti.

Maurizio Cattelan, guardare ma non toccare: tutti in coda per il wc d'oro, ma solo i registrati all'asta possono usarloL’America dell’artista italiano Maurizio Cattelan è istallata al quarto piano del meraviglioso palazzo, in Madison Avenue ex-Whitney Museum, che ospita la sede di Sotheby a New York L’America è il ... affaritaliani.it

Crimini e misfatti: «Non uccidiamo le prove»Guardare e non toccare se si vuole arrivare all’assassino, al rapinatore, al responsabile di un infortunio sul lavoro. O capire se una morte è dovuta a un suicidio o a una messa in scena che ... ilsecoloxix.it

Guardare e non toccare Un osservatore romano nel board of peace La mossa rischia di compromettere ogni credibilità costituzionale del governo italiano. - facebook.com facebook