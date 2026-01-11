Manna | Mercato? Non è facile toccare gli equilibri e non rovinarli
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, commenta l’andamento del mercato e gli equilibri tra le squadre. Prima di Inter-Napoli, ha sottolineato l’importanza di mantenere stabilità e rispetto nei rapporti tra club, evitando interventi eccessivi. Manna si mostra equilibrato nell’analisi, riconoscendo la competitività di Inter e Napoli e sperando in un campionato avvincente, come quello dello scorso anno.
Giovanni Manna, ds del Napoli, ha parlato a Dazn poco prima di Inter-Napoli. «Nel dubbio, io sto sempre con Conte (ossia Inter favorita per lo scudetto, ndr), è una bella partita, sono due grandi squadre, l’anno scorso è stato un duello fino alla fine dell’anno, speriamo di ripeterlo anche quest’anno». Politano ha detto: “vogliamo vincere ma l’importante è non perdere”. «Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell’avversario, loro sono in un grandissimo momento di forma, noi pure in un ottimo momento, abbiamo le nostre problematiche, è una partita che può segnare uno spartiacque importante, oggi il Milan ha pareggiato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: PGA Awards 2026: arriva la shortlist che anticipa gli Oscar (e cambia gli equilibri)
Leggi anche: Quante volte lavare i capelli per non rovinarli
Calciomercato Napoli Manna | Aperti a diverse soluzioni il mercato di gennaio è rischioso; Napoli Conte sul mercato | In società sanno qual è il mio pensiero; Napoli attivo sul mercato Maldini in prestito è l’ultima idea di Manna Sky Sport.
Manna: «il blocco al mercato è scorretto ed è paradossale visto che il Napoli è forse la società più sana d’Italia» - Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro la Cremonese ... ilnapolista.it
Napoli, Manna: "Lucca sul mercato? Dipende da lui. Per noi è forte, ma deve alzare i giri in settimana" - Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato a SportMediaset nel prepartita della finale della Supercoppa Italiana che vedrà gli azzurri affrontare il Bologna. calciomercato.com
Manna: “Napoli limitato sul mercato, un paradosso. Lucca e Lang via a gennaio, non escludo nulla” - "La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità. napoli.repubblica.it
Manna: «Mercato Non è facile toccare gli equilibri e non rovinarli» A Dazn: «vogliamo provare a migliore la squadra, non è certo che questo accada, ci sono ancora venti giorni. Billing Fummo fortunati, bravo lui, grande ragazzo». https://www.ilnapolista.it/20 - facebook.com facebook
Al direttore sportivo Giovanni Manna non piace la sessione di mercato di gennaio Intervistato da Radio CRC, il DS partenopeo spiega come sia difficile operare nel bel mezzo della stagione, in un mercato che spesso è condizionato dall'andazzo delle partit x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.