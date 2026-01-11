Manna | Mercato? Non è facile toccare gli equilibri e non rovinarli

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, commenta l’andamento del mercato e gli equilibri tra le squadre. Prima di Inter-Napoli, ha sottolineato l’importanza di mantenere stabilità e rispetto nei rapporti tra club, evitando interventi eccessivi. Manna si mostra equilibrato nell’analisi, riconoscendo la competitività di Inter e Napoli e sperando in un campionato avvincente, come quello dello scorso anno.

Giovanni Manna, ds del Napoli, ha parlato a Dazn poco prima di Inter-Napoli. «Nel dubbio, io sto sempre con Conte (ossia Inter favorita per lo scudetto, ndr), è una bella partita, sono due grandi squadre, l’anno scorso è stato un duello fino alla fine dell’anno, speriamo di ripeterlo anche quest’anno». Politano ha detto: “vogliamo vincere ma l’importante è non perdere”. «Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell’avversario, loro sono in un grandissimo momento di forma, noi pure in un ottimo momento, abbiamo le nostre problematiche, è una partita che può segnare uno spartiacque importante, oggi il Milan ha pareggiato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

