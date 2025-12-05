Storie da toccare colorare sentire
Mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 17:00, la biblioteca ospita il secondo incontro di “Storie da TOCCARE, COLORARE, SENTIRE”, intitolato “IL MONDO SI COLORA” un laboratorio inclusivo condotto da Marianna Sasanelli, tutor specializzata in DSA, BES e ADHD.L’iniziativa nasce per promuovere un’idea. 🔗 Leggi su Baritoday.it
