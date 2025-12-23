Rimonta amara a Napoli Guancia Volley cade al tie-break ma chiude terza l' andata

23 dic 2025

Si chiude con tanto rammarico, ma anche con la consapevolezza di un percorso più che positivo, il girone d’andata della Guancia Volley Academy. In trasferta contro Volley Word Napoli arriva una sconfitta per 3-2 (17-25; 19-25; 25-21; 25-23; 15-11) che lascia l’amaro in bocca alla squadra di coach. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

