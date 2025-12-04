Guancia Volley Academy sfida contro Sessa dopo il KO contro Volla

4 dic 2025

La Guancia Volley Academy esce sconfitta dalla sfida interna contro l’ASD Volley Volla, che si impone con il punteggio di 3-0 (25-12; 25-23; 25-19). Per la formazione atripaldese si tratta della seconda sconfitta consecutiva, la terza complessiva in campionato dopo la gara inaugurale persa a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

