Mkhitaryan a Prime | Brutto giocare qui non ho bei ricordi In vista del ritorno…

Henrikh Mkhitaryan ha dichiarato a Prime Video che giocare allo stadio di Bodo gli ricorda momenti difficili e brutti ricordi. Il centrocampista dell’Inter ha aggiunto di non aver mai avuto esperienze positive in questo campo e si prepara alla partita affrontando con determinazione il ritorno in Norvegia. Mkhitaryan ha sottolineato che il clima e l’atmosfera sono diversi rispetto all’Italia, ma è concentrato sulla sfida di questa sera contro il Bodo Glimt. La partita è attesa con grande interesse da parte dei tifosi.

Inter News 24 Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Prime Video a pochi minuti dalla sfida contro il Bodo Glimt: le dichiarazioni. Poco prima del fischio d'inizio al "picco" di Bodø, Henrikh Mkhitaryan ha analizzato la sfida ai microfoni di Prime Video. Il centrocampista armeno, leader silenzioso dell'Inter di Cristian Chivu capolista a 61 punti, ha suonato la carica: PAROLE – « E' brutto giocare qui, ci ho giocato due volte e avuto due brutte esperienze: ma bisogna fare il nostro meglio. C'è anche il ritorno, bisognerà avere un vantaggio.