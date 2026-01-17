Muriqi verso il Fenerbahce trattativa in fase avanzata | la Lazio osserva e si prepara a incassare il bonus

La trattativa tra Muriqi e il Fenerbahçe è in fase avanzata, segnando un possibile ritorno del giocatore in Turchia. La Lazio, proprietaria del cartellino, osserva la situazione e si prepara a ricevere il bonus previsto dalla clausola di rivendita. Muriqi, attualmente al Maiorca, potrebbe presto cambiare nuovamente squadra, con l’attenzione concentrata sui dettagli dell’accordo e sui benefici economici per i biancocelesti.

Il nome di Vedat Muriqi torna a incrociare quello della Lazio, nonostante oggi il centravanti kosovaro militi nel Maiorca. Come riportato da Il Messaggero, il Fenerbahçe sarebbe pronto a investire 15 milioni di euro per riportarlo a Istanbul, dove l'attaccante aveva già lasciato un segno importante. Un'eventuale operazione che avrebbe effetti immediati anche sulle casse biancocelesti. Il Maiorca detiene il cartellino del giocatore, ma il 45% della futura rivendita spetta ancora alla Lazio grazie alla clausola inserita al momento della cessione. Tradotto: in caso di accordo da 15 milioni, a Formello arriverebbero circa 6,7 milioni di euro.

