Aumentano i contratti ma diminuisce la stabilità Cgil | Lavoro nel Lazio sempre più precario

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Lazio, il mercato del lavoro si caratterizza per un incremento dei contratti, ma anche per una crescente precarietà. Solo l’8% dei nuovi accordi del 2024 è stabile, mentre aumenta la diffusione di contratti a breve termine, in particolare a Roma. Questa situazione riflette una tendenza verso una maggiore instabilità occupazionale, sollevando preoccupazioni sul futuro del lavoro nella regione.

Solo l’8% dei nuovi contratti firmati nel 2024 è stabile. Aumentano i rapporti brevi, soprattutto a Roma. Cgil: "I dati smentiscono la propaganda del Governo". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

