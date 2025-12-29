Aumentano i contratti ma diminuisce la stabilità Cgil | Lavoro nel Lazio sempre più precario
Nel Lazio, il mercato del lavoro si caratterizza per un incremento dei contratti, ma anche per una crescente precarietà. Solo l’8% dei nuovi accordi del 2024 è stabile, mentre aumenta la diffusione di contratti a breve termine, in particolare a Roma. Questa situazione riflette una tendenza verso una maggiore instabilità occupazionale, sollevando preoccupazioni sul futuro del lavoro nella regione.
Solo l’8% dei nuovi contratti firmati nel 2024 è stabile. Aumentano i rapporti brevi, soprattutto a Roma. Cgil: "I dati smentiscono la propaganda del Governo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Aumentano i contratti ma diminuisce la stabilità, Cgil: “Lavoro nel Lazio sempre più precario” - Il saldo occupazionale – cioè la differenza tra contratti attivati e cessati – è positivo da dieci anni consecutivi. fanpage.it
Ciro Fiore (Cisl Scuola Emilia Centrale): «Mentre aumentano gli alunni con disabilità e la complessità dei bisogni educativi, a Reggio Emilia domina la logica dei contratti a termine e degli interventi tampone» - facebook.com facebook
Il mercato del #lavoro cresce e mostra solidità: aumentano #occupazione e #contratti a tempo indeterminato, con #over50 sempre più centrali. #Donne e #giovani restano sfide strutturali. Il Presidente @rasizza a @CoffeeBreakLa7. x.com
