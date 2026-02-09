Turismo italiano | boom economico e occupazionale previsioni in crescita per i prossimi dieci anni
Il settore del turismo in Italia continua a crescere a ritmo sostenuto. Nel 2025, si prevede che genererà quasi 240 miliardi di euro, rappresentando il 13,2% dell’occupazione totale del paese. Le previsioni indicano che questa tendenza positiva si manterrà anche nei prossimi dieci anni.
Il turismo italiano consolida il suo primato, generando quasi 240 miliardi di euro di incidenza sul Pil nel 2025 e impattando positivamente sul 13,2% dell’occupazione nazionale. I dati, emersi in occasione della Bit 2026, rivelano una crescita costante del settore, con previsioni di ulteriore espansione nei prossimi dieci anni e un contributo sempre maggiore all’economia del Paese. Il turismo rappresenta un pilastro fondamentale per l’economia italiana, un trend confermato dai numeri relativi al 2025. L’impatto sul Prodotto Interno Lordo si attesta a 237,4 miliardi di euro, con una proiezione in crescita a 282,6 miliardi entro il 2035.🔗 Leggi su Ameve.eu
Turismo, i numeri indicano una crescita. Boom dei turisti dagli States
Nel 2025 il settore turistico italiano ha registrato una crescita significativa, con un aumento dei visitatori internazionali, in particolare dagli Stati Uniti.
Turismo culturale, boom di inizio anno: Salento protagonista della crescita in Puglia
Il turismo culturale in Puglia registra un avvio positivo nel 2026, con il Salento protagonista di una crescita significativa.
