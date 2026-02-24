Gratteri risponde a Nordio | Su di me diffamazioni Ecco i risultati del mio lavoro

Il procuratore ha diffuso i risultati delle indagini della Procura di Napoli per chiarire le accuse rivolte a lui. La causa di questa presa di posizione deriva da dichiarazioni che ha definito diffamatorie nei suoi confronti. Ha deciso di condividere numeri e dettagli concreti per difendersi dalle accuse. La sua comunicazione mira a fare chiarezza su quanto svolto e a contrastare le insinuazioni che circolano. La presentazione dei dati si conclude con una richiesta di attenzione ai fatti reali.

Il procuratore di Napoli presenta un report sulle operazioni svolte dall'ufficio da quando lui ne è a capo. "Mi vogliono colpire perché sostengo il 'No' al Referendum sulla Giustizia" “Ci tenevo a presentarvi i dati della Procura di Napoli per rispondere alle diffamazioni che mi vengono rivolte”. Non lo dice Nicola Gratteri, ma è chiaro che il riferimento è al ministro della Giustizia Carlo Nordio e agli altri elementi del Governo Meloni con cui ha ingaggiato uno scontro a distanza sul referendum sulla Giustizia che si voterà il 22 e 23 marzo. Gratteri è stato, da subito, sostenitore del fronte del ‘No’ diventandone uno dei più autorevoli rappresentanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Bufera su Gratteri, Salvini: “Lo denuncio”. Il ministro NordioLa polemica tra Nicola Gratteri e Matteo Salvini si fa sempre più accesa.

Nordio: "Csm su Gratteri unisce espressioni contorte e credibilità minima"Il ministro Nordio critica duramente il Csm per il rapporto su Gratteri, accusandolo di mescolare espressioni complicate con una scarsa affidabilità.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Botta e risposta Nordio-Gratteri: Il ministro o non sa cos'è la mafia e chi è il mafioso, o forse è lui che deve chiarire; Nordio: Nota Csm su Gratteri? Credibilità minima; Nordio: 'Da Csm espressioni contorte su Gratteri, credibilità minima'; Attacco di Nordio a Gratteri, Corrias: Mi ricorda Berlusconi che definì i magistrati dei disturbati mentali.

Referendum, Gratteri a La7: Nordio dice che sono un matto? E che gli devo rispondere, le conclusioni le trarranno i cittadiniPossiamo stare tutta la trasmissione a raccontare le cose che dice il ministro Nordio. L'affondo di Gratteri alle accuse del ministro della Giustizia e del vicepremier Tajani mette in discussione co ... ilfattoquotidiano.it

Gratteri ha tutto il centrodestra contro: lite (con minaccia di denuncia) sul referendumIl referendum sulla giustizia infiamma il dibattito politico. O meglio lo fanno le parole del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Che il magistrato non si tiri indietro davanti a polemiche o temi ... today.it

Il ministro della giustizia Carlo Nordio risponde alle parole di Nicola Gratteri Dicci la tua nei commenti! SEGUICI [email protected] : Carlo Nordio - Ministro della Giustizia #justjustice #ilcapitale #giustizia #gratteri #nordio - facebook.com facebook

Gratteri a #Piazzapulita: "Nordio mi ha dato del matto E che gli devo rispondere...". x.com