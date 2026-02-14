Il ministro Nordio critica duramente il Csm per il rapporto su Gratteri, accusandolo di mescolare espressioni complicate con una scarsa affidabilità. Ha spiegato che nel documento si trovano formulazioni difficili da comprendere e pochi elementi concreti a supporto delle accuse. Nordio ha inoltre sottolineato come il testo sembri più un insieme di parole difficili che un’analisi chiara e approfondita.

"Nel suo documento sul caso Gratteri il Csm è riuscito a comprimere il massimo numero di espressioni contorte nella minima credibilità del loro contenuto". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio - secondo quanto si apprende - in merito alle dichiarazioni di venti membri sul caso delle frasi del Procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Poco prima il Guardasigilli in un'intervista sul Foglio aveva spiegato che la riforma della giustizia "ammesso che esistano ancora le categorie del fascismo e dell'antifascismo" "se vogliamo metterla su questo, è sicuramente antifascista. Ripeto, è una conclusione logica di un processo penale accusatorio voluto da un antifascista che ha rischiato la vita mille volte per la patria repubblicana e democratica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio: "Csm su Gratteri unisce espressioni contorte e credibilità minima"

Il procuratore Gratteri critica duramente la riforma Nordio.

Il procuratore Nicola Gratteri ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura di evitare di coinvolgerlo in questioni disciplinari, dopo alcune tensioni emerse nelle ultime settimane.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tempesta sul referendum dopo le parole di Gratteri: interviene anche il Csm; Referendum Giustizia, è scontro su Gratteri. Il procuratore: Votano Sì massoni deviati, imputati e indagati. Nordio: Serve il test psico-attitudinale?; Referendum, Gratteri sulla riforma Nordio: L’obiettivo è avere un Csm più debole e una magistratura meno tutelata; Al referendum imputati e massoni schierati per il sì.Bufera su Gratteri.

Referendum, la destra all’assalto di Gratteri. Anche La Russa attacca: Alza i toni e offende. Nordio: Esame psico-attitudinale. Il procuratore aveva detto: Per ...Il procuratore: Per il sì voteranno imputati e massoni. La Russa e Tajani all'attacco: Offende milioni di italiani ... ilfattoquotidiano.it

Scontro al Csm su Gratteri: Non usateci nella contesa. Giuristi per il sì all’attaccoNordio non intende avviare procedimenti. La maggioranza incalza Si deve scusare. Ipotesi Meloni il 18 marzo a Napoli per la chiusura della campagna ... repubblica.it

#REFERENDUMGIUSTIZIA Referendum Giustizia, Sallusti a Bari: “Su Gratteri Nordio propone test psicoattitudinale, io aggiungo l’antidoping” Stato Quotidiano Forum facebook

Sallusti, 'su Gratteri Nordio suggerisce test psicoattitudinale, io antidoping'. Il portavoce del Comitato 'Sì riforma' durante un incontro a Bari sul sì al referendum #ANSA x.com